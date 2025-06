L’estate è appena cominciata, ma per i tifosi della Roma l’attenzione è già rivolta alla prossima stagione, quella che segnerà l’inizio di un nuovo corso sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini. Dopo l’annuncio ufficiale del calendario della Serie A 2025-2026, arrivano anche i primi dettagli sulla campagna abbonamenti, attesissima dai sostenitori giallorossi.

Come riportato da Filippo Biafora, la vendita degli abbonamenti prenderà il via lunedì 16 giugno. I prezzi non sono stati ancora resi noti dalla società, ma verranno comunicati nei prossimi giorni. Intanto, si sa già che la stagione della Roma inizierà in casa: la prima gara si giocherà allo Stadio Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano, fresco vincitore della Coppa Italia. Un debutto di livello, dunque, per i nuovi capitolini, che chiuderanno la stagione con il botto: il derby casalingo contro la Lazio.

Un incrocio di emozioni e aspettative che rende questa campagna abbonamenti particolarmente importante: sarà il primo passo concreto per accompagnare Gasperini in un percorso che si preannuncia entusiasmante e ricco di novità.