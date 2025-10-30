Brutte notizie in casa Roma, che dovrà fare a meno del suo giovane centravanti per qualche tempo. Dopo la botta presa durante la gara contro il Parma, Evan Ferguson si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica per valutare le condizioni della caviglia destra.

Come riportato da Filippo Biafora, gli esami hanno evidenziato un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso, che costringerà l’attaccante irlandese a un periodo di stop stimato in circa due settimane.

Un piccolo contrattempo per Gasperini, che dovrà rinunciare a Ferguson proprio in un momento in cui la Roma è chiamata a dare continuità ai risultati in campionato e in Europa. Il rientro del giovane attaccante è previsto per la metà di novembre, se il recupero procederà senza complicazioni.