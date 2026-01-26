Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Manu Koné uscito anzitempo nella sfida di ieri contro il Milan, un cambio forzato che aveva subito fatto temere uno stop non breve. In casa Roma si attendevano gli esiti degli accertamenti per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.
Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, dopo gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore, l’infortunio rimediato al 58’ è una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra.
Lo stop previsto è di circa un mese, com un suo ritorno previsto per il big match contro la Juventus. Il giocatore dovrà ora seguire un percorso di recupero mirato, prima di tornare a disposizione dello staff tecnico. Una notizia che obbligherà la Roma a gestire con attenzione le rotazioni nelle prossime settimane.