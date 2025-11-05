Non c’è pace per Gasperini, costretto a fare i conti con un’altra assenza pesante. Dopo gli infortuni di Ferguson e Dybala, anche Leon Bailey si ferma ai box. L’esterno giamaicano ha avvertito un fastidio muscolare al termine della gara di San Siro contro il Milan.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro, che lo terrà fermo per circa tre settimane. Bailey non è stato convocato per la trasferta di Glasgow, dove la Roma sarà già priva di Baldanzi, escluso dalla lista UEFA. Un’ulteriore tegola che riduce le opzioni offensive a disposizione del tecnico giallorosso.