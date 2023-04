Roma, indescrezioni sulla nuova maglia targata Adidas. Ecco la divisa 2023/2024 – FOTO

C’è grande attesa per la nuova maglia della Roma. Da mesi è stato oramai svelato il futuro sponsor e da mesi circolano diverse indiscrezioni sul design che vedrà il ritorno di Adidas. Stavolta però sembrano definitive: risalta il ritorno del lupetto ‘Gratton’ sulla prima divisa che sarà ovviamente rossa con degli eleganti inserti gialli, composti dalle tre strisce iconiche sulle spalle oltre a una banda sui fianchi. Nelle nuove immagini condivise da Jacopo Aliprandi, è presente la maglia di Paulo Dybala con il 21 sulla schiena. Indizio di mercato? Possibile, ma la scritta fa un certo effetto. Attese novità, come riportato in rassegna, per altri sponsor.