Roma, indebitamento a 311.7 milioni: Friedkin ne versa altri 25

I Fredkin aprono nuovamente il portafoglio per la Roma. Secondo quanto riportato da Jacopo Aliprandi, nel mese di luglio 2021 la società ha effettuato un ulteriore versamento in conto finanziamento soci pari a 25 milioni per supportare le esigenze di working capital della Roma. L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno è dunque di 311,7 milioni, mentre l’investimento totale a 188,3 mln di euro.

