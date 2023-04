Nell’inchiesta della procura di Roma relativa alla compravendita di diversi giocatori, secondo quanto riporta l’ANSA, vengono coinvolti nomi importanti della società giallorossa. In tutto sono nove gli indagati, tra questi anche il presidente e il vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin. Nella lista compare anche l’ex presidente della società James Pallotta, insieme agli ex amministratori delegati Umberto Gandini, Guido Fienga l’ex vicepresidente esecutivo ed ex direttore esecutivo Mauro Baldissoni. Sono 11 i giocatori acquistati o venduti dalla Roma che sono citati nell’indagine dei pm di piazzale Clodio sulla compravendita di calciatori effettuata dalla società negli anni dal 2017 al 2021. In particolare, nel mirino dei magistrati sono finite le cessioni di Marchizza e Frattesi al Sassuolo, di Tumminello all’Atalanta, di Luca Pellegrini alla Juve, di Cetin, Cancellieri e Diaby al Verona. Quanto agli acquisti, i nomi sono quelli di Defrel dal Sassuolo, di Spinazzola dalla Juve, di Cristante dall’Atalanta e di Kumbulla dal Verona.