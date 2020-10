Roma, incontro tra Friedkin e Zaniolo. Il presidente: “Tornerai più forte di prima”

Zaniolo è sempre al centro del progetto della Roma. Nonostante l’infortunio al ginocchio, il secondo in pochi mesi, il giovane talento è ancora il perno su cui poggiare le basi del futuro del club. Come raccontato da Paolo Assogna di Sky Sport, il nuovo proprietario del club Dan Friedkin, prima della sfida contro la Juventus, ha voluto incontrare il centrocampista per ribadirgli la fiducia nei suoi confronti. Un saluto, semplice ma quanto mai forte: “Tornerai più forte di prima”, le parole. Gesto molto apprezzato da Zaniolo. Inoltre non sarebbe da escludere che nei prossimi mesi il numero 22 e il suo entourage discutano del rinnovo contrattuale.