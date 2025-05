Con la stagione ormai al capolinea, in casa Roma cresce l’attesa per conoscere il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prossimo ciclo. L’addio di Claudio Ranieri alla panchina è ormai certo, ma il tecnico testaccino dovrebbe restare nell’organigramma societario con un ruolo dirigenziale. Intanto, i Friedkin e la dirigenza lavorano sotto traccia, senza far trapelare molto.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, tra i vari profili sondati, come Gasperini, Fabregas e Pioli, tutti in calo di quotazioni, spunta un interessante retroscena: Francesco Farioli avrebbe avuto un incontro diretto con Ranieri. Il tecnico dell’Ajax, uno dei più giovani in circolazione con i suoi 36 anni, è stato effettivamente attenzionato dal club giallorosso, ma il colloquio tra le parti non ha portato sviluppi concreti.

Il motivo? Farioli starebbe aspettando una chiamata dalla Premier League, campionato che lo affascina e dove vorrebbe proseguire la sua carriera. La Roma, dunque, prosegue la sua ricerca: il sogno Allegri resta vivo, ma la pista resta complicata.