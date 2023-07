Dybala è la Joya della squadra, è contento di essere a Roma, i tifosi lo amano e ci sono ancora molte pagine da scrivere insieme a questo club. Questa mattina il Corriere dello Sport ha riferito che Jorge Antun e Carlos Novel, i due agenti di Dybala, la prossima settimana incontreranno Tiago Pinto per discutere il nuovo contratto dell’argentino. Una notizia importante per la Roma, Mourinho e lo stesso giocatore che vuole continuare a concentrarsi sul campo chiudendo il prima possibile la vicenda contrattuale. Dybala vuole pensare alla Roma, a illuminare la squadra come ha fatto anche ieri in amichevole.