Prosegue la preparazione estiva della Roma, che dopo le prime uscite stagionali contro Trastevere e UniPomezia affronta ora un avversario di livello più alto nel cammino verso l’inizio ufficiale della stagione. I giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini, sono attesi in Germania per un’amichevole di prestigio contro il Kaiserslautern, formazione che milita nella Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca.

Come riportato di profili social del club, la squadra è già in partenza per la Germania e il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 18. Il test servirà per valutare lo stato di forma del gruppo e l’inserimento dei nuovi acquisti, anche se non tutti saranno a disposizione: restano infatti fuori dalla lista dei convocati Gollini, Salah-Eddine, Pellegrini, Dybala e Dovbyk.

Una sfida utile anche per provare schemi e soluzioni tattiche contro un avversario più rodato, in una cornice che darà certamente spunti interessanti allo staff tecnico in vista delle prime gare ufficiali. Di seguito la lista dei convocati di mister Gasperini:

Portieri: Zelezny, Svilar

Difensori: Angelino, Saud, Rensch, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Kumbulla, Mannini

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Baldanzi, Kone, Darboe, Romano, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, El Shaarawy, Soulé, Cherubini