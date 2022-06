Roma in ribasso, il Milan è pronto se Dybala riduce le pretese

La Gazzetta dello Sport (F. Conticello) – Mai come stavolta sarà il tempo a comandare. Anche perché il tempo fa miracoli: può ammorbidire, smussare gli angoli, portare a miti consigli. O può aprire gli occhi, svegliare chi adesso sonnecchia, convincere che questa sia un’occasione più unica che rara.

Ormai è noto, Paulo Dybala è il talento a zero più puro di questo mercato e per questo l’Inter si è fondata da mesi con ingordigia su di lui. Lo ha corteggio fino a formulare tre offerte scritte, ma l’orizzonte è decisamente cambiato negli ultimi giorni: l’improvviso ritorno di Lukaku sul palco ha stravolto il canovaccio e ora servono due uscite, tutt’altro che facili, per agevolare l’ingresso di Paulo alla Pinetina.

I nerazzurri sono ancora in pole, ma c’è il rischio che tra poco si giochi una nuova partita, per questo la Joya è costretta già a guardarsi attorno. Sperando che altre squadre rimaste un passo indietro rispetto all’Inter sfruttino questo stallo. Al momento, però, la Roma è immobile e solo il Milan guarda sornione. Sotto sotto, pregusta la possibilità di uno scippo ai cugini.

La Roma aveva organizzato un paio di incontri, in passato, non certo adesso. I contatti si sono, però, completamente interrotti e il motivo è sempre lo stesso: troppo elevate le condizioni economiche chieste dal giocatore.