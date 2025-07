La Roma ci prova con insistenza per Daniele Ghilardi. Il Verona, però, come riporta Filippo Biafora, ha rifiutato l’offerta da 9 milioni di euro, chiedendone 12 – non tutta la quota andrà nelle casse del club gialloblu, che dovrà riconoscerne il 50% alla Fiorentina. In queste ore è quindi attesa una nuova offerta da parte del club giallorosso, che alzerà la proposta per ridurre la forbice. La formula potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto.