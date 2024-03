La Roma è partita per le ore 16 dalla Stazione Termini verso Monza dove domani alle ore 18 andrà in scena la sfida della 27esima giornata di Serie A. Foto e autografi con i tifosi per i calciatori giallorossi. Per Daniele De Rossi tutti a disposizione per la sfida a Palladino tranne Karsdorp. Recuperato anche Llorente. Abraham invece punta al rientro col Brighton.