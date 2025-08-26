Il Messaggero (S. Carina) – Gasperini non si accontenta: vuole due rinforzi offensivi: un centravanti e un esterno alto a sinistra. Massara ieri sera è volato a Londra per incontrare l’agente di Sancho, che è lo stesso di George. Per Fabio Silva, invece, c’è la concorrenza del Dortmund, in vantaggio sul club giallorosso. Capitolo centravanti: Dovbyk ha aperto al ritorno il Liga ma il Villarreal vuole un prestito con diritto di riscatto. La Roma non ci sta. Alcuni intermediari, poi, hanno proposto lo scambio al Milan con Gimenez: la risposta non è stata un no ma ancora non c’è una trattativa.