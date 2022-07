Roma in maschera: debutta Dybala, ma l’Ascoli si impone 1-0

Il Messaggero (S. Carina) – Dopo la presentazione, Paulo Dybala ha fatto il suo esordio con la maglia della Roma nell’amichevole di ieri contro l’Ascoli, persa per 0-1. Mourinho ha scelto di far disputare il match a porte chiuse, come era già accaduto con il Trastevere. La prima della Joya, quindi, è rimasta nascosta. L’argentino è partito titolare ed è rimasto in campo per 45 minuti prima di essere sostituito.

Lo Special One ha deciso di schierarlo da centravanti con licenza di spaziare in un tridente atipico con El Shaarawy e Volpato. La condizione atletica non può essere la migliore, ma il test è servito per mettere i primi minuti nelle gambe e per avere familiarità con i compagni di squadra. Molti calciatori sono stati risparmiati e tra questi vi sono Smalling, Pellegrini, Abraham, Karsdorp e Zaniolo.

Sabato, invece, la Roma sfiderà il Tottenham in un match di prestigio, nel quale Mourinho si misurerà con il rivale Conte. I giallorossi partiranno nel primo pomeriggio per raggiungere l’Israele. Domani è previsto una seduta di allenamento in un centro sportivo vicino Tel Aviv. Subito dopo la fine della partita, i capitolini torneranno in Italia per cominciare a preparare l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato: appuntamento il 7 agosto allo Stadio Olimpico, dove andrà in scena Roma- Shakhtar Donetsk.