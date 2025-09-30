Roma in lutto, addio a Sergio Pellegrini: il commosso messaggio del club giallorosso

La Roma piange la scomparsa di Sergio Pellegrini, storico centrocampista degli anni ’50, venuto a mancare all’età di 92 anni. Con la maglia giallorossa ha disputato cinque stagioni, vivendo anche l’esperienza della Serie B e chiudendo la sua avventura nel 1958 con un derby contro la Lazio, l’ultima volta in campo con i colori che ha sempre amato.

Il club lo ha ricordato con un toccante messaggio diffuso sui social:

“È cresciuto con noi, ha giocato con noi, ha sempre tifato per noi. L’AS Roma piange la scomparsa di Sergio Pellegrini, centrocampista giallorosso negli anni ’50. Il Club si unisce al dolore della famiglia e dei suoi cari”.

Un addio che segna profondamente la memoria romanista, legata a un uomo che ha portato nel cuore i colori giallorossi per tutta la vita.