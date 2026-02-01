Roma, in fase di stallo il rinnovo di Pellegrini

Il Messaggero – Il contratto di Pellegrini scadrà a giugno 2026 e, al momento, non ci sono contatti avviati per il rinnovo con il suo agente.

La sua posizione in squadra resta solida grazie alle prestazioni recenti, ma con l’arrivo di Bryan Zaragoza e altri rinforzi offensivi, la concorrenza per un posto da titolare aumenta, costringendolo a lottare ancora di più per ritagliarsi spazio. Saranno i prossimi mesi a chiarire se Pellegrini resterà a Roma o se la società deciderà di guardare altrove a fine stagione. Il giocatore spera di rimanere e Gasperini se lo terrebbe volentieri. Il rapporto tra i due è ottimo, ma non basta. La parola passa al campo.