Roma, in dubbio il ritiro in Portogallo: ecco da cosa dipende

Portogallo o non Portogallo? Tornare in Algarve o scegliere un’altra meta? Se una parte degli impegni estivi della Roma è stata definita con gli impegni in Oriente, volti soprattutto ad accrescere la popolarità del club come i Friedkin vogliono, persiste un dubbio sulle altre destinazioni. Il ritiro in Algarve, svolto nella prima estate con Mourinho – oggi il secondo anniversario – e anche a dicembre nella pausa mondiale non è infatti così sicuro.

Prima di prendere una decisione, la Roma aspetta. Cosa? La fine della stagione. Il piazzamento della squadra di Mou determinerà il da farsi, anche sotto questo aspetto. Qualificarsi in Champions o meno fa tutta la differenza. Lo scrive Il Messaggero.