Non solo Ghilardi del Verona. La Roma, per il reparto difensivo, sta valutando vari nomi. Tra questi, come riporta Il Messaggero, rientra anche Anselmino, classe 2005 del Chelsea. L’argentino è stato acquistato appena un anno fa per quasi 17 milioni ed è rimasto in patria, al Boca Juniors, fino a gennaio. Nel Mondiale per club appena vinto ha giocato solo due minuti nella vittoria contro il Benfica.