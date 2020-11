Roma, in difesa è emergenza. Ma Fonseca va all’attacco

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – A descrivere il quadro sono Burca: “Contro la Roma possiamo fare il miracolo“, e Petrescu: “Sono favoriti loro, ma abbiamo una possibilità“. La Roma ha un gran numero di indisponibili, ma Fonseca non si nasconde e lancia la squadra verso la vittoria. L’emergenza in difesa è spaventosa avendo fuori Smalling, Ibanez, Mancini, oltre a Fazio appena guarito dal Covid, così come Santon, e Kumbulla. L’unico centrale è Jesus che sarà affiancato da Cristante. Su potrebbe tornare alla difesa a 4 anche se l’adattabilità dell’atalantino a questo modulo sarebbe più complessa. Invece di pensare a come subire Fonseca vuole fare una gara propositiva così da poter chiudere i giochi il prima possibile. Il portoghese continuerà anche la strada del turnover in vist adel Napoli. Il suo progetto è quello di far mettere minuti preziosi nelle gambe di Dzeko che arriverebbe così a 100 partite internazionali con le maglie di club.