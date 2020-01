Roma, in corso l’operazione di Zaniolo a Villa Stuart: Balzaretti e Fazio a salutare il centrocampista – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (da Villa Stuart D.Moresco) – Questa mattina Nicolò Zaniolo si è recato a Villa Stuart per sottoporsi all’operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Il giovane centrocampista, dopo i controlli di ieri sera, è arrivato accompagnato dalla madre e dalla fidanzata camminando con le stampelle. Sarà operato dal professor Mariani nel pomeriggio: resterà fuori dai campi per 5-6 mesi, stagione finita ed Europeo a forte rischio. Da sottolineare che Mauro Baldissoni e Davide Zappacosta sono passati in clinica per salutare ed incoraggiare Zaniolo.