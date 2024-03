Il Tempo – La Roma dona alle ASL del Lazio lettini ginecologici e divisori per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. Vitali, General Counsel della Roma e Bavagnoli, Head of Women’s Footbal hanno aprteciapto all’evento, svoltosi nel Centro Tutela Salute della Donna e del bambino Sant’Anna. Il materiale è stato acquistato grazie al ricavato della vendita della Pink Scarf, prodotta per la campagna “Amami e Basta”.