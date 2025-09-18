Roma in ansia per Hermoso: risentimento al polpaccio, derby a rischio

A pochi giorni dal derby della Capitale, in casa Roma arrivano notizie che rischiano di complicare i piani di Gasperini. Il tecnico giallorosso, che nelle prime giornate di campionato aveva trovato solidità difensiva anche grazie all’innesto di Mario Hermoso, potrebbe infatti dover rinunciare allo spagnolo nella sfida contro la Lazio.
Secondo quanto riportato da Radio Manà Manà Sport, il difensore ex Atlético Madrid si è fermato durante l’ultimo allenamento a Trigoria a causa di un risentimento al polpaccio. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico, ma la sua presenza nel derby resta in forte dubbio.
Hermoso era diventato uno dei punti fermi della retroguardia romanista, relegando in panchina Ghilardi e Celik. In caso di forfait, Gasperini potrebbe ripiegare proprio sul difensore turco, con l’ex Verona che attende ancora l’occasione per il debutto ufficiale. Una tegola imprevista che mette in allerta l’ambiente giallorosso in vista della stracittadina.