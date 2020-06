Roma, tutti importanti ma Dzeko di più

Il Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Nell’ultima partita contro il Milan, Dzeko giocò con una maschera protettiva a causa della doppia frattura allo zigomo e riuscì addirittura a segnare un gol di testa. Con San Siro ha un buon feeling: dei 4 gol realizzati ai rossoneri, 3 sono stati in trasferta. Il bosniaco è diventato il quinto miglior marcatore della storia della Roma e pensare che in estate l’amore con i giallorossi sembrava finito. L’Inter gli stava facendo una corte incredibile e se avesse alzato un po’ l’offerta ora probabilmente Dzeko sarebbe a Milano. Poi è arrivato il rinnovo di contratto fino al 2022 ma che potrebbe essere allungato di un anno per spalmare il suo ingaggio che è pesante per le casse della Roma.