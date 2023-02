Roma implacabile contro le piccole: a Lecce cerca l’ennesima vittoria

Corriere della Sera (G. Piacentini)- La Roma ha raggiunto Lecce senza Karsdorp ma con Wijnaldum in più, affronterà stamane il Lecce di Baroni con l’obiettivo di restare protagonista nella corsa Champions. Percorso che hanno costruito facendo il proprio dovere con le squadre dall’undicesima alla ventesima posizione: 10 vittorie su dodici partite ed un solo pareggio.

Un ruolino di marcia quasi perfetto a cui Pellegrini e compagni cercheranno di dare continuità. A cinque giorni dall’Europa League e quindi con tutto il tempo a disposizione per recuperare, Mourinho schiererà la formazione titolare. Unico dubbio sugli esterni dove, Zalewski, El Shaarawy e Celik si giocano due maglie. Per il resto in difesa ci sarà Smalling insieme a Ibanez e Mancini, a centrocampo Cristante e Matic, con Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham. Partito anche Gini Wijnaldum che scrive sui social: “I primi minuti di gioco si avvicinano”.