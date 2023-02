Roma, il tuo centenario con lo stadio a Pietralata

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Un altro passo avanti verso la casa della Roma. Ieri in Campidoglio il Sindaco Roberto Gualtieri, con l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, l’assessore allo Sport Alessandro Onorato e il Ceo della società giallorossa Pietro Berardi, hanno annunciato che la Giunta ha riconosciuto il pubblico interesse per il progetto relativo al nuovo stadio della Roma a Pietralata.

Si attende a breve il voto dell’assemblea capitolina. Prosegue nei tempi l’iter per la realizzazione di un’opera importante per Roma che contribuirà a riqualificare il quadrante di Pietralata. Entro la fine dell’anno sarà presentato il progetto definitivo, nel 2024 la posa della prima pietra, per poter inaugurare il nuovo impianto nel 2027, nel centenario della società giallorossa.

Nel corso della conferenza stampa Berardi ha espresso la sua soddisfazione: “Siamo molto contenti, è una giornata importante. Dan e Ryan Friedkin credono molto in questo progetto che migliorerà la città di Roma e ci proietterà nell’Olimpo del calcio europeo. Voglio anche sottolineare l’importanza di aver rispettato le date, questo anche per dimostrare ai cittadini e ai potenziali investitori che siamo convinti di questo progetto. Il nostro è un’operazione di rigenerazione urbana e poi penso agli interventi sulla stazione Tiburtina e sulle stazioni della metropolitana. L’area sarà riqualificata“.

Si va avanti nel rispetto dei tempi. Le criticità emerse, in particolare sul numero dei parcheggi ma anche sugli espropri di alcune particelle di terreno non pubbliche, saranno superate: “Una grande occasione di sviluppo grazie agli investimenti privati“, afferma soddisfatto Gualtieri, che fa anche le cifre: 600 milioni.

“Una deadline sfidante. L’obiettivo è essere pronti nel 2027 ma la nostra è una lucida follia. I pareri emersi dalla prima conferenza dei servizi sono molto chiari ma anche aperti e collaborativi e questo ci permette di accelerare sul progetto definitivo. In Italia non è comune rispettare le date“, ha detto Berardi.