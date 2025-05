Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma ha scelto la colonna sonora perfetta per salutare Claudio Ranieri in un Olimpico tutto per lui. Ieri sera le lacrime non sono state trattenute da chi ama la Roma e stima Sir Claudio, un uomo che per questo club ha dato tutto se stesso fino a raggiungere una storica qualificazione in Europa.

“Ranieri è un grande uomo”, ha detto il vicepresidente Ryan Friedkin prima di entrare all’Olimpico. Poi alla consegna della statua della lupa capitolina davanti a tutta la squadra, Ranieri non ha potuto fare altro che esprimere il suo amore per questi colori: “Più di 60 anni fa ero lì in mezzo a voi. Sono orgoglioso di questi ragazzi ma la cosa più importante è che voi avete capito che avevamo bisogno di voi. Infinitamente grazie”.

“La coreografia per me è stata incredibile”. Ranieri ha portato la Roma in Europa e con questo risultato si può guardare al futuro: “Lascio un gruppo che ha lavorato sempre al massimo, che non ha mai avuto problemi. Lascio una Roma che ha ottimi giocatori”.