Roma, il saldo è negativo. Sale la tensione

Il Messaggero (S.Carina) – Ad oggi la Roma è ferma ai blocchi di partenza, con l’aggravante che molto di quello che sta succedendo somiglia ad un triste e malinconico deja vu. Il tormentone Dzeko, il “vendere prima di comprare“, il mancato arrivo almeno di un grande acquisto riconosciuto, la rincorsa ad un regista che ricorda quanto accadde 4 anni fa con Mahrez, la difficoltà di Pinto nel cedere gli esuberi, una squadra incompleta con l’inizio della stagione alle porte. Sono trascorsi quasi 100 giorni dall’annuncio di Mourinho che doveva rappresentare una svolta. Il low profile, sobrio e misurato, non era una scelta ma una necessità dettata dalla consapevolezza. L’anomalo silenzio che accompagna il suo lavoro è dovuto dal fatto che si è reso conto che questa poteva essere l’occasione per accelerare i tempi.

L’Inter ha ceduto Hakimi e Lukaku, la Lazio ha difficoltà ad ufficializzare gli acquisti, il Napoli non ha fatto nulla, il Milan ha person Donnarumma e Calhanoglu, l’Atalanta si appresta a salutare Zapata. Nel discorso potrebbe entrare anche la Juventus che comunque parte avanti. Nonostante l’ingaggio di Mourinho, il ritorno di Zaniolo e i tre acquisti la base è sempre quella. Inutile girarci intorno, la Roma è in ritardo, soprattutto sul mercato. Senza contare che inizia a palesare un nervosismo atipico. Mourinho ha migliorato la fase difensiva, ma la Roma continua a prendere gol per errori dei singoli.