Roma, il rush finale verso la Champions che manca da 7 anni

Pagine Romaniste (M. O. Ndiaye) – La Roma, dopo la fine del suo percorso in Europa League per mano del Bologna, si prepara al solito “Tour de Force” nell’ultima parte di stagione, per raggiungere la qualificazione in Champions League.

Il periodo difficile che sta vivendo la squadra non è certamente di aiuto, con i giallorossi che non vincono una partita, contando tutte le competizioni, dalla gara di campionato del 22 febbraio contro la Cremonese, finita 3-0. Dopo quella vittoria, in casa Roma è iniziato un periodo buio con 5 partite consecutive senza trovare i 3 punti. Tra queste il rammarico più grande rimane per la partita contro la Juventus, che fino a un minuto dal fischio finale vedeva i giallorossi a +7 sui bianconeri e terzi in classifica. A 9 giornate dalla fine del campionato, invece la Roma si trova costretta a rincorrere e le diverse problematiche, come gli infortuni (il più recente quello di Koné arrivato ieri con il Bologna che lo costringerà ad 1 mese di stop) e una panchina non all’altezza per sostituire alcuni perni della squadra, non aiutano Gasperini e i suoi.

Proprio quest’ultimo nella conferenza post partita di ieri ha sottolineato come questi aspetti e forse un mercato non del tutto azzeccato per il gioco del tecnico di Grugliasco, abituato a ruotare spesso, soprattutto in attacco, siano lo specchio del periodo difficile che sta vivendo la squadra capitolina: “Non ho molta possibilità di fare cambi. Non arrivare a giocatori con certe caratteristiche sta pesando” .

La Roma e soprattutto Gasperini dovranno quindi dare il massimo con ciò che hanno, per questo rush finale verso l’ambita qualificazione in Champions che manca da 7 anni, per intenderci, l’ultimo gol segnato dai giallorossi in questa competizione è stato di Daniele De Rossi, che ad oggi è allenatore del Genoa.