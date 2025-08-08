La Roma tornerà allo storico stemma “ASR”, ma i tifosi dovranno pazientare ancora un anno. Come riportato da Footy Headlines, l’iconico logo con la Lupa Capitolina e il monogramma tornerà ufficialmente sulle maglie e su tutto il materiale tecnico solo a partire dalla stagione 2026-27.

Il rinvio è legato a motivi produttivi: le divise per il 2025-26, firmate Adidas, erano già in fase avanzata di progettazione quando, lo scorso giugno, il club ha annunciato il ritorno al vecchio stemma. Modificare i kit in corso d’opera non è stato quindi possibile, e il logo attuale – introdotto nel 2013 – resterà per un’ultima stagione.