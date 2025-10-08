Roma, il rinnovo di Dybala in stand-by: il club attende continuità fisica e tecnica

Nonostante il suo talento e il forte legame con l’ambiente giallorosso, il futuro contrattuale di Paulo Dybala alla Roma rimane al momento in una fase di attesa. La società, infatti, non considera il rinnovo dell’argentino una priorità immediata, preferendo adottare un approccio prudente prima di aprire qualsiasi trattativa ufficiale.
Come riportato da Sky Sport, la dirigenza vuole prima valutare la capacità del numero 21 di garantire continuità sotto il profilo fisico e tecnico. Dopo varie stagioni condizionate da vari infortuni, a Trigoria si ritiene fondamentale capire se Dybala possa mantenere una presenza costante e un rendimento elevato nel medio-lungo periodo.
Il rinnovo, qualora si aprisse il dialogo, comporterebbe inoltre un impegno economico importante, motivo per cui il club preferisce muoversi con cautela. Al momento, dunque, non risultano incontri fissati né trattative in corso: il futuro di Dybala alla Roma, almeno sul piano contrattuale, resta in sospeso.