Una data che ogni anno torna a ferire la memoria collettiva del tifo romanista. Il 4 giugno non è un giorno come gli altri per la Roma e per i suoi sostenitori: esattamente 36 anni fa, nel 1989, il giovane tifoso Antonio De Falchi veniva brutalmente ucciso davanti allo stadio San Siro, vittima di un agguato prima di una sfida contro il Milan.

Il club giallorosso ha voluto rendere omaggio alla sua memoria anche quest’anno con un messaggio semplice ma carico di significato pubblicato sui propri canali social: “Antonio sempre con noi”. A corredo, l’immagine della bandiera con il volto di De Falchi che sventola in Curva Sud, simbolo di un ricordo che il tempo non ha mai cancellato.

Un tributo doveroso per un ragazzo che ha pagato con la vita la sua passione, e che continua a rappresentare un monito contro ogni forma di violenza legata al calcio.