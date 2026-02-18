Ospite speciale oggi a Trigoria, il Professor Lempainen, luminare finlandese che ha operato diversi calciatori della Roma.

In queste ore il chirurgo è stato al centro sportivo giallorosso per un incontro tecnico. Durante la giornata si è parlato in particolare delle lesioni ai flessori e al retto femorale della coscia, problemi molto frequenti nei calciatori. Al confronto ha partecipato anche il professor Georg Ahlbaumer, legato alla Klinik Gut, struttura con cui la Roma collabora da tempo per visite specialistiche e interventi.

Su Instagram, Lempainen ha raccontato la visita nella capitale con alcune foto, dopo essere stato anche a Formello come ospite della Lazio:

“La nostra collaborazione con la Roma continua a crescere sempre più forte. Grazie al club e al dottor Georg Ahlbaumer per la calorosa ospitalità nella nostra visita”.