La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Finalmente è arrivato il primo colpo: Neil El Aynaoui. Se tutto andrà bene, la Roma potrà davvero pensare di aver preso un giocatore in grado di dare una mano. La trattativa con il Lens andava avanti da un po’ e ieri il club di Trigoria ha voluto chiudere l’accordo. Una volta capito che il Palmeiras non avrebbe accettato l’offerta per Rios. Già oggi il marocchino dovrebbe essere in città per le visite mediche.