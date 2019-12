Roma, il più facile è Mariano Diaz

Petrachi è in continuo movimento sul mercato e il suo primo obiettivo è quello di trovare una sistemazione a Kalinic, che piace sia alla Fiorentina che al Genoa. Invece per sostituirlo l’ex granata aveva pensato a Kean o a Petagna. Il loro arrivo però è molto complicato poiché il primo ha il veto di Ancelotti sulla sua cessione e il secondo è troppo importante per l’obbiettivo salvezza della Spal. La soluzione più facile è quindi Mariano Diaz, finito ai margini del Real Madrid, che arriverebbe gratis ma con uno stipendio da 4,5 milioni di euro annui. Tornando al mercato in uscita, i più indiziati a lasciare Trigoria sono Juan Jesus, che piace al Torino, e Perotti, obbiettivo sia del Milan che della Sampdoria. Col rientro di Pellegrini potrebbe partire, sponda cinese, anche Pastore. Capitan Florenzi, destinato a giocare anche stasera, è più vicino alla permanenza nella Capitale. Lo riporta il quotidiano Corriere dello Sport.