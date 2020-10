Roma, il nuovo stadio passa da un centro commerciale

Gazzetta.it (M.Cecchini) – Dal consiglio di amministrazione Unicredit è atteso il via libera per il trasferimento delle tre società dell’imprenditore Luca Parnasi – Capital Dev, Parsitalia ed Eurnova – al magnate ceco Radovan Vitek. Lo slittamento di un giorno (la firma era prevista per ieri) non ha niente a che fare con lo stadio della Roma, bensì con il centro commerciale “Maximo” – uno dei gioielli di Parnasi in pancia a Parsitalia – che avrebbe dovuto aprire il 28 ottobre, ma che è alle prese con problemi legati alla viabilità. Una volta che tutto sarà a posto, e con l’ok di Unicredit, tutte e tre e società di Parnasi passeranno a Vitek, fra cui quella Eurnova che detiene i terreni di Tor di Valle, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma e l’annesso “business park”, dopo che si sarà trovato un accordo con i Friedkin, nuovi proprietari del club. Ovvio però che, se UniCredit o Vitek dovessero riscontrare criticità per il “Maximo”, tutto potrebbe saltare, ma al momento non si sono indicazioni in tal senso. Anzi, in tanti sono pronti già a brindare.