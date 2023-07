La Gazzetta dello Sport (F. Licari) – S’è mossa bene fin qui la Roma: Ndicka e Aouar sono gente di rendimento. Mancano il centravanti(indispensabile) e l’esterno destro per dare a Mourinho una squadra compatta, fisica, con due alternative per ruolo. I nomi non sono segreti.

Al centro dell’attacco il preferito è Scamacca, in attesa della consacrazione definitiva: numero 9 moderno, colpi da “arretrato” alla Dzeko, fisico imponente, l’azzurro deve ritrovare l’ispirazione dell’ultima stagione nel Sassuolo e dimenticare il West Ham. Il danese Kristensen (Leeds) può dare protezione a spinta a destra, alternandosi con Zalewski. In difesa, il franco-ivoriano Ndicka, reduce dall’Eintracht, dovrebbe garantire più concentrazione di Ibañez che ha avuto blackout pagati a caro prezzo.

Grande attesa per il franco-algerino Aouar che pochi anni fa sembrava il più moderno dei centrocampisti: nel Lione poteva giocare a due e a tre, mezzala di regia e di incursione, trequartista. Quel giocatore s’è un po’ perso, ma Mou può essere il tecnico giusto per dare motivazioni: visione, gol e assist non mancano. Il 3-4-2-1 può diventare un 3-5-2 con Matic e Cristante assieme, e soltanto uno tra Pellegrini e Aouar da mezzala-trequartista. Le soluzioni non mancano.