Roma, il marchio di Fonseca: “E’ la nostra prova più bella”

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – Terza vittoria consecutiva in campionato, quarta considerando l’Europa League. Zona Champions consolidata, tre gol realizzati e porta inviolata. Il tutto con molti assenti: Dzeko, Smalling, Kumbulla, Fazio, Santon e gli infortunati Zaniolo e Pastore. C’è il marchio di Fonseca sulla Roma, la vera sorpresa di questa prima parte di campionato. In bilico quest’estate e a inizio stagione, il tecnico della Roma sta conquistando la fiducia di società e tifosi. Sul suo contratto c’è una clausola per il rinnovo automatico se la squadra arriverà in Champions, ma lui ora sembra non pensarci. E’ stata forse la miglior prestazione dei giallorossi: “Abbiamo disputato un’ottima partita, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo segnato tre gol ma potevano essere di più. Per me è sempre importante non prendere gol, il Parma ha tirato una sola volta, dobbiamo mantenere questa sicurezza difensiva“. La squadra ha risposto bene nonostante le assenze: “Siamo in fiducia, avevamo molti assenti. Quello che è importante è che anche cambiando i calciatori non è cambiata la nostra identità e il nostro stato di forma“.