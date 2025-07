Roma, il Lens frena su El Aynaoui: distanza ancora sulla valutazione

La Roma continua a muoversi su più tavoli per rinforzare il centrocampo, ma le trattative si complicano. Mentre proseguono i contatti con il Palmeiras per sbloccare l’affare Rios, un altro nome resta in primo piano nei piani di Frederic Massara: quello di Neil El Aynaoui.

Il centrocampista marocchino del Lens sembrava ormai a un passo dal trasferimento nella Capitale, ma dalla Francia arrivano segnali diversi. Secondo quanto riportato da FootMercato, l’intesa tra i due club non è stata ancora raggiunta.

La Roma, che inizialmente si era spinta fino a 20 milioni, ha ritoccato la propria offerta portandola a circa 25 milioni più bonus. Il Lens, però, non arretra: chiede almeno 30 milioni cash per lasciar partire il suo giocatore.

Al momento, dunque, la palla è ancora nel campo del club francese, chiamato a dare una risposta definitiva all’ultima proposta giallorossa.