La Roma è alla ricerca di almeno un centrale difensivo in questa finestra di mercato. Tra i vari nomi sul taccuino di Ghisolfi, rientra Jaka Bijol, in forza all’Udinese. Lo sloveno vuole cambiare squadra e i friulani lo valutano 20 milioni di euro. Secondo Sky Sport, a farsi avanti per il classe ’99 ci ha pensato il Leeds, che avrebbe presentato un’offerta, respinta però dai bianconeri. Non è escluso un nuovo tentativo da parte del club inglese nei prossimi giorni.