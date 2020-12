Roma, il ko non fa male

Tuttosport (S.Carina) – Una sconfitta che non fa male. Certo, non piace prendere tre gol dal Cska Sofia, ultimo nel girone, ma la formazione a dir poco sperimentale (con 3 Primavera titolari) in parte la giustifica. Anche perché il proprio dovere la Roma lo aveva già compiuto: qualificazione con due turni di anticipo ai sedicesimi di finale e primo posto già in cassaforte. In una serata dove oltre i 3 gol i giallorossi prendono tantissima pioggia, la nota lieta è il gol del giovanissimo Milanese. Dopo l’assist a Pedro per il 5-0 con il Cluj qualche settimana fa, arriva la prima rete al debutto da titolare. Male la difesa, incerto il giovanissimo Boer tra i pali, come in mediana Bamba. L’importante però è vincere domenica a Bologna.