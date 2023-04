Roma, il futuro di Dybala dipende dalla Champions: Il Real Madrid lo ha messo nel mirino

La Roma e Dybala continuano la corsa alla zona Champions. Dopo la rete segnata contro il Torino in Serie A, la Joya ha raggiunto quota 11 reti in campionato. Il suo futuro nella capitale secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport continuerà aumentando il suo ingaggio (come già stabilito) da 4,5 a 6 milioni ed eliminando la clausola. Indispensabile per i giallorossi sarà quindi raggiungere la zona alta della classifica, per non farsi scappare il treno Champions. Dalla Spagna inoltre parlano di un interesse concreto del Real Madrid. La squadra della capitale spagnola è alla ricerca di un rinforzo per l’attacco e hanno messo nel mirino il numero 21 giallorosso e Marcus Thuram.