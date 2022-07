Roma, il Friedkin Group celebra Dybala: “Chiunque sta meglio in giallorosso”

Paulo Dybala ha portato entusiasmo nella capitale. Non solo i tifosi, ma anche la società è elettrizzata all’idea di avere in rosa un giocatore del calibro della Joya: uno che sposta gli equilibri per davvero. Su Twitter, ad esempio, il Friedkin Group non ha nascosto l’entusiasmo: “Chiunque sta meglio in giallorosso. Benvenuto alla Roma, Paulo Dybala!”.

Everyone looks better in red and yellow. Welcome to @OfficialASRoma, Paulo Dybala! ➡️ https://t.co/N0fbVJ1xM1 pic.twitter.com/hknkVdTXRh — The Friedkin Group (@friedkingroup) July 20, 2022