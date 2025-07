Il Flamengo sta lavorando senza sosta per chiudere l’arrivo di un nuovo terzino, mossa decisiva per sbloccare il trasferimento di Wesley alla Roma. Il club brasiliano, dopo aver ricevuto l’offerta giallorossa, non vuole restare scoperto sulla fascia e sta valutando diversi profili per sostituirlo. Come riportato da Fabrizio Romano la squadra di Rio sta valutando di inserirsi nell’operazione Emerson Royal-Besiktas, che sarebbe in via di definizione. Tutto, anche il futuro della Roma, è nelle mani del Milan che dovrà decidere se mantenere la parola data ai bianconeri o valutare la proposta economica dei rossoneri.