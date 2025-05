Tra Roma e Como, probabilmente, ci sarà da parlare. Se non di Fabregas, con il tecnico spagnolo che è richiesto anche dal Bayer Leverkusen, oltre che dai giallorossi stessi, per discutere di un approdo in Lombardia di Bryan Cristante. Secondo Gianluca Di Marzio, i fratelli Hartono avrebbero messo nel mirino il duttile centrocampista classe ’95. La trattativa è ancora tutta da definire ma il numero 4 giallorosso ha le caratteristiche per essere un valore aggiunto del Como: oltre a italianizzare la rosa, porterebbe esperienza e qualità.