Roma, il club resta in mano ai Friedkin. Smentita la pista araba

Dal loro arrivo in Estate nel 2020, la famiglia Friedkin ha sempre supportato lo sviluppo della Roma. Nei giorni passati si è parlato di un presunto interesse da parte dei proprietari americani di voler cedere la società. Non sorprende se da Trigoria l’indiscrezione che vedrebbe una cordata araba capitanata dall’intermediario italiano Raffaello Follieri non trova conferme, ed è anzi stata accolta dalla presidenza con stupore. L’intenzione è quella invece di continuare a rendere in progetto Roma internazionale, partendo in primis dalla costruzione del nuovo stadio, la futura casa della Roma e dei romanisti. Questo quanto viene riportato dalla Gazzetta.it.