La Roma è ancora alla ricerca dell’esterno d’attacco. Il nome caldo, ora, è quello di George ma la trattativa con il Chelsea non è semplice. Tutt’altro. Come riporta Fabrizio Romano, il club di Londra ha informato la Roma che la valutazione del giocatore è 30 milioni più bonus. A questo, si aggiunge anche una pesante percentuale sulla futura rivendita. Sul giocatore – che i Blues cederebbero solo a titolo definitivo -, inoltre, c’è anche l’interesse di club di Premier e Bundesliga.