Il Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Ranieri chiude con una media punti da scudetto: se la Roma non va in Champions League è per la sciagurata scelta di sostituire De Rossi con Juric. C’è amarezza ma non ci sono rimpianti nell’ultima delle 1423 partite di Ranieri in panchina, carriera infinita iniziata dall’Interregionale con la Virtus Lamezia. I giallorossi sono stati in Champions per 32 minuti, divisi in due spezzoni di 14 nel primo tempo e 18 nel secondo. Hanno fatto tutto il possibile, il treno per l’Europa più ricca è stato perso tanto tempo fa. L’anno scorso con il quinto posto si andava in Champions, quest’anno in Europa League. Tutto molto romanista.

Il nome dell’allenatore è rimasto ancora segreto. Il prescelto è Cesc Fabregas, ma il Como vuole che lo spagnolo rispetti il suo contratto.