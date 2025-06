Il futuro di Leandro Paredes è sempre più al centro delle attenzioni, sia a Roma che in Argentina. Il centrocampista giallorosso, reduce da una stagione in chiaroscuro, è da tempo nel mirino del Boca Juniors, che sogna di riportarlo a casa dopo anni trascorsi in Europa.

Come riportato da TyC Sports, il presidente degli Xeneizes, Juan Román Riquelme, ha scelto di non seguire la squadra negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, rimanendo invece a Buenos Aires per incontrare faccia a faccia proprio Paredes. I due si rivedranno per la prima volta dopo mesi, e l’obiettivo di Riquelme è chiaro: presentare un piano concreto e convincere il giocatore a tornare dove tutto è cominciato.

La Roma ha fissato una clausola favorevole al Boca da 3,5 milioni di euro, ma il vero ostacolo resta l’ingaggio elevato del centrocampista. Paredes, nel frattempo, parlerà anche con Gian Piero Gasperini, nuovo tecnico dei giallorossi, prima di prendere una decisione definitiva. I tifosi del Boca sognano, ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla sua disponibilità a ridimensionare le richieste economiche.